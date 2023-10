Lutto in due comunità dell’agro aversano: è morta a soli 57 anni Antonietta Petrarca. Originaria di Carinaro, la donna viveva con la famiglia a Casaluce. Lascia il marito Giovanni e i due amati figli, Rosaria e Antonio, la nuora, il genero il fratello e tante persone che le hanno voluto bene.

Lutto a Casaluce e Carinaro, Antonietta muore a 57 anni

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 nella Parrocchia di San Marcellino in Aprano a Casaluce. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per ricordare Antonietta. Le cause del decesso non sono note.

“Una donna, una sposa esemplare, una mamma premurosa e una nonna affettuosa ma soprattutto un’amica di vecchia data di tutti noi che abbiamo vissuto gli anni della gioventù a Carinaro – scrive una conoscente sui social -. Antonietta era una ragazza vivace, allegra e sempre allegra. Partecipava con noi giovani dell’Azione Cattolica di don Gennaro Morra, alle gite e a tutte le attività parrocchiali”.