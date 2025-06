Fede e tradizione ad Aversa per la traslazione dell’icona di Maria SS. di Casaluce. Ieri il corteo con il mantello sacro, partito da Santa Maria La Nova, ha raggiunto l’Abbazia di San Lorenzo, dove si è svolto il simbolico passaggio di consegna tra le comunità di Casaluce e Aversa. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo Angelo Spinillo. Al via oggi celebrazioni e processioni: l’icona resterà in città per quattro mesi.