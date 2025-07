Ex campo profughi tra Aversa e Carinaro, al via i lavori per la pista di atletica dopo vent’anni

Dopo vent’anni di stallo, sono partiti i lavori nell’ex campo profughi di via Petrarca, al confine tra Aversa e Carinaro, dove sorgerà una pista di atletica leggera. Questa mattina la ditta incaricata ha avviato le prime operazioni di caratterizzazione del suolo, che prevedono scavi fino a 8 metri di profondità. Si tratta di un primo passo verso la riqualificazione di un’area che per troppo tempo è stata simbolo di degrado e abbandono.

Lo spazio, che ricade nel territorio aversano, era diventato una discarica a cielo aperto: tra i rifiuti abbandonati si contavano pneumatici, guaine bituminose e persino amianto. Da anni residenti e attivisti chiedevano interventi mirati e sistemi di videosorveglianza. A riaccendere i riflettori sul caso era stato, lo scorso aprile, il sindaco di Aversa Franco Matacena nel corso di una riunione in Prefettura a Napoli. In quell’occasione il primo cittadino aveva segnalato la situazione al commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, il generale Giuseppe Vadalà, sollecitando un intervento urgente.

L’idea della pista di atletica risale a circa vent’anni fa, quando l’area demaniale venne affidata in concessione gratuita al Comune di Aversa, insieme a un finanziamento di oltre un milione di euro da parte del Ministero e del Coni. Ma tra rallentamenti burocratici e lo stop imposto nel 2023 a causa del ritrovamento di rifiuti interrati durante le prime fasi di scavo, il progetto era rimasto bloccato. Per il sindaco Matacena si tratta di “una giornata storica per Aversa. Risentirò il commissario Vadalà per condividere lo stato delle attività, rafforzare la collaborazione istituzionale e garantire la massima attenzione in ogni fase del cantiere”.

