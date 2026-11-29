Ancora una donna vittima di violenza proprio nel luogo in cui avrebbe dovuto sentirsi più al sicuro: la propria casa. Una 46enne è stata picchiata dal compagno, che si è scagliato contro di lei, colpendola ripetutamente con schiaffi e pugni. È accaduto nella notte a Lusciano, dove un uomo di 50 anni è stato denunciato per maltrattamenti.

Lusciano, picchia la compagna con schiaffi e pugni: nei guai 50enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto ed evitato che la situazione degenerasse. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 50enne, di nazionalità romena, disoccupato e con precedenti, avrebbe aggredito la compagna al culmine di una lite, sotto l’effetto dell’alcol. Nell’abitazione erano già presenti i sanitari del 118, allertati per prestare soccorso alla donna, che avrebbe tuttavia rifiutato le cure mediche. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.