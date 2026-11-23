Doveva soccorrere un’anziana di 94 anni, ma è stato aggredito e preso a schiaffi dal figlio della donna. È quanto accaduto nella serata di sabato 21 novembre a Villaricca, in via Raffaele Viviani, dove un autista soccorritore del 118 è stato colpito ripetutamente al volto e minacciato durante un intervento di emergenza. A riportare la notizia Nessuno tocchi Ippocrate. L’equipaggio, composto dall’autista e da una collega, era stato allertato dalla Centrale Operativa intorno alle 19.34 per raggiungere un’anziana colta da un sospetto malore.

Villaricca, soccorritore aggredito mentre raggiunge l’abitazione

Secondo quanto ricostruito nella denuncia, l’ambulanza è arrivata sul posto intorno alle 19.50. Ad attendere i sanitari c’era un uomo, presentatosi come figlio della paziente, che avrebbe indicato all’autista di proseguire lungo il viale per effettuare una manovra di inversione. A causa delle difficoltà incontrate nel movimentare il mezzo, i due soccorritori hanno deciso di fermare l’ambulanza e raggiungere a piedi l’abitazione.

Dopo pochi metri, però, hanno sentito urla e forti colpi provenire dalla direzione del veicolo. L’uomo, non essendosi accorto che i sanitari erano già scesi, avrebbe iniziato a colpire l’ambulanza, intimando loro di uscire. Quando l’equipaggio ha richiamato la sua attenzione, l’uomo si sarebbe avvicinato in evidente stato di agitazione, strattonando l’autista e colpendolo con uno schiaffo al volto. Nonostante i tentativi del soccorritore di riportare la calma e individuare l’appartamento della paziente, l’aggressore avrebbe sferrato altri due schiaffi, minacciando anche di farlo arrestare. Solo l’intervento di alcune persone presenti avrebbe evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Minacce anche davanti ai carabinieri

Mentre la collega raggiungeva l’anziana per prestarle assistenza, l’autista è rimasto nel cortile, informando la Centrale Operativa dell’accaduto e chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Intorno alle 20.05 è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Una volta raggiunto il terzo piano dell’edificio insieme ai militari, i soccorritori si sono trovati nuovamente davanti all’uomo che, secondo il racconto della vittima, avrebbe tentato ancora di avventarsi contro l’autista. A impedirgli di raggiungerlo sarebbero stati alcuni presenti e gli stessi carabinieri. L’uomo avrebbe continuato a rivolgere minacce al soccorritore, ammettendo davanti ai militari di averlo schiaffeggiato.

La denuncia del soccorritore

Al termine dell’intervento, l’autista del 118 si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Villaricca per formalizzare una denuncia-querela. Il soccorritore ha inoltre manifestato l’intenzione di sottoporsi ad accertamenti medici per documentare le conseguenze dell’aggressione e allegare il relativo certificato alla denuncia. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema delle aggressioni ai danni del personale sanitario, sempre più spesso esposto a violenze e minacce anche durante interventi di emergenza.