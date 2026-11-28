L’eccellenza gastronomica partenopea brilla in Lussemburgo: Medaglia d’Argento per il Culinary Napoli Team alla 15ª Expogast – Culinary World Cup 2026

Napoli, 28 novembre 2026 – Ancora una volta Napoli sale sul podio mondiale dell’alta cucina. Il Culinary Napoli Team, squadra ufficiale dell’Associazione Provinciale Cuochi di Napoli (APCN – Federazione Italiana Cuochi), ha conquistato la prestigiosa Medaglia d’Argento alla 15ª edizione di Expogast – RAK Porcelain Culinary World Cup 2026, la Coppa del Mondo di Cucina svoltasi in Lussemburgo dal 21 al 25 novembre.

Il trionfo lussemburghese corona un 2026 straordinario e rappresenta l’ennesima consacrazione per una compagine dal palmarès internazionale di assoluto rilievo: solo nel febbraio di quest’anno, infatti, la squadra si è laureata Campione Assoluto d’Italia, aggiudicandosi anche il prestigioso Premio della Critica Gastronomica.

Un successo che si aggiunge all’Argento ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini nel 2022, all’Oro conquistato a Rimini nel 2023, alla Medaglia d’Argento nella Cucina Calda alle Olimpiadi IKA di Stoccarda nel 2024 e all’Oro nazionale nella stessa categoria. Un percorso di crescita costante che conferma l’altissimo livello tecnico raggiunto dai professionisti partenopei.

Al centro del progetto culinario presentato alla giuria internazionale ci sono le radici profonde della tradizione gastronomica della Campania. Ogni portata del tavolo espositivo è stata concepita partendo dalle ricette identitarie e dai prodotti d’eccellenza del territorio campano, reinterpretati in chiave contemporanea attraverso tecniche d’avanguardia, rigore estetico ed equilibrio sensoriale. Un lavoro che ha saputo raccontare al mondo il valore autentico della cucina italiana, oggi riconosciuta e celebrata come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.

A firmare questa impresa sono stati i componenti del Culinary Napoli Team, guidati dal Team Manager Giuseppe Spina e dal Capitano Alessandro Guarracino, affiancati dal Coach Pastry Chef Federico Sorrentino, dagli chef Ciro De Marino, Umberto Fraiese, Sebastiano Limongelli, Achille Sanges, Giorgio Edipio e Giuseppe Saraceno, dal Pastry Chef Alessandro Carello e dal Junior Chef Alessio Sorrentino.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici dell’Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, a partire dal Presidente Giuseppe Sorrentino, dal Vicepresidente Antonio Papale, dal Presidente Onorario Ludovico D’Urso e dall’intero Consiglio Direttivo, che hanno sottolineato come questo risultato premi mesi di formazione continua e spirito di squadra.

L’orgoglio dell’APCN in Lussemburgo è stato inoltre raddoppiato dalla Medaglia d’Oro conquistata nella prova dello Chef’s Table dalla Nazionale Italiana Cuochi (NIC), tra le cui fila milita anche il socio napoletano Luigi D’Antonio.

«Questa Medaglia d’Argento in una competizione mondiale così selettiva è la dimostrazione che il talento, lo studio e l’amore per le nostre radici possono portare Napoli ai vertici della gastronomia internazionale – commenta la dirigenza dell’Associazione Provinciale Cuochi di Napoli – Abbiamo voluto portare in Lussemburgo l’anima più autentica della Campania, valorizzando i nostri prodotti e le nostre ricette storiche con uno sguardo moderno, nel segno di una cucina italiana che è cultura, identità e patrimonio dell’intera umanità».

Profonda emozione anche nelle parole del Team Manager Giuseppe Spina, che ha vissuto in prima linea la preparazione della squadra: «Dietro questa medaglia ci sono mesi di lavoro instancabile, notti insonni e enormi sacrifici. Ciò che rende ancora più straordinario questo traguardo è la dedizione dei nostri professionisti che hanno sottratto tempo prezioso al riposo e alle proprie famiglie pur di allenarsi al massimo, conciliando una preparazione di livello mondiale con i ritmi serrati dei rispettivi impegni lavorativi nelle cucine in cui operano ogni giorno. Hanno dimostrato una maturità e uno spirito di abnegazione fuori dal comune».