Una ragazza di 14 anni è arrivata già senza vita al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra intorno all’una di domenica 29 novembre. Poco prima era in una pizzeria di Casalnuovo di Napoli con alcuni amici, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna.

Le indagini sulla morte della 14enne

I militari stanno verificando se, durante la serata, la ragazza abbia mangiato un alimento a cui era allergica. La causa della morte resta da accertare.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna.

La redazione di Teleclub Italia si stringe alla famiglia della ragazza.

Immagine di apertura realizzata con l’intelligenza artificiale a scopo illustrativo.