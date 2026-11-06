Un controllo del territorio, un accertamento mirato e il rinvenimento di droga già suddivisa in dosi. È quanto accaduto nella serata di ieri 5 novembre a Lusciano, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente in provincia di Caserta, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lusciano, sorpreso con la droga: in manette 48enne dopo un controllo

I militari dell’Arma hanno sottoposto l’uomo a un controllo che ha consentito di scoprire 21 dosi di hashish, per un peso complessivo di 73,65 grammi. Un quantitativo già confezionato in singole porzioni, circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti e a procedere al sequestro della sostanza. Per il 48enne sono quindi scattate le manette in flagranza di reato. Informata l’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.