Monte di Procida, incendia auto dell’ex compagna e minaccia di dare fuoco alla casa: arrestato 49enne

Non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe deciso di vendicarsi incendiando l’auto dell’ex compagna. Poi le minacce di dare alle fiamme anche l’abitazione. Un 49enne di Pozzuoli è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monte di Procida.

Monte di Procida, incendia l’auto dell’ex compagna e minaccia di dare fuoco alla casa: arrestato 49enne

La vicenda ha avuto inizio dopo la separazione tra l’uomo e una donna di 38 anni, di nazionalità romena. La loro relazione, dalla quale sono nati due figli, si era conclusa appena due settimane prima. Un rapporto che, secondo quanto emerso, sarebbe stato segnato anche da precedenti episodi di maltrattamenti mai denunciati. Il 49enne non avrebbe accettato la decisione di interrompere la relazione. Spinto dalla rabbia, avrebbe raggiunto l’automobile dell’ex compagna, cospargendola di benzina e appiccando il fuoco.

Ma la situazione avrebbe rischiato di assumere contorni ancora più gravi. Dopo aver incendiato la vettura, l’uomo avrebbe minacciato di introdursi nell’abitazione della donna e di dare alle fiamme anche l’appartamento. Temendo per la propria incolumità, la 38enne ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Monte di Procida, che sono intervenuti per evitare ulteriori conseguenze.

I militari si sono messi sulle tracce del 49enne, individuandolo mentre percorreva una strada alla guida di un autocarro. Alla vista delle pattuglie, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo e di seminare i carabinieri, ma il suo tentativo di fuga è risultato inutile. Raggiunto e bloccato, il 49enne è stato arrestato in flagranza differita e trasferito in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.