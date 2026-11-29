Non si ferma all’alt dei carabinieri e, nel tentativo di sfuggire ai militari, investe una donna. È finita con un arresto la rocambolesca fuga di un 32enne, già noto alle forze dell’ordine e residente in provincia di Napoli, iniziata ieri pomeriggio ad Aversa e terminata a Sant’Antimo.

Aversa, fugge all’alt dei militari e investe una donna

L’uomo era alla guida di una Toyota iQ quando, durante un controllo del territorio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa, guidati dal capitano Giuseppe Santoro, gli hanno intimato l’alt. Il conducente, anziché fermarsi, avrebbe accelerato, compiendo una serie di manovre azzardate. Durante la fuga, in viale Kennedy, all’altezza del negozio Expert, ha investito una donna di 62 anni, di nazionalità ucraina e residente nella città normanna.

Soccorsa dai sanitari del 118, la 62enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverata. Non è in pericolo di vita. L’inseguimento si è concluso nella vicina Sant’Antimo, dove i militari sono riusciti a bloccare il 32enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione di residenza.

Nel corso delle successive perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto otto involucri di crack, dodici dosi di cocaina e 170 euro in contanti. Sequestrati la droga, il denaro e l’auto, risultata di proprietà di una società di autonoleggio. Per il 32enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.