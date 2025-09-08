“Lo Cunto de li Cunti, 390 anni di magia”: spettacolo a Villa Pignatelli

Le fiabe di Giambattista Basile rivivono nella splendida cornice del museo di Villa Pignatelli a Napoli. Prosegue il tour per i 390 anni di magia de “Lo Cunto de li Cunti” con la direzione artistica di Domenico Basile. Sabato sera il reading con accompagnamento musicale di due testi tratti dalle favole “Il Compare” e “Cagliuso”. Le letture sono state a cura di Geppy Gleijeses, preludio ed intermezzo del maestro Vittorio Castaldi.

Il progetto culturale innovativo è un viaggio attraverso le fiabe del celebre autore giuglianese per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del Sud Italia. E’ prodotto dalla Società Best Live s.r.l. e finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Un’altra tappa molto partecipata dopo l’importante convegno che si è tenuto venerdì alla biblioteca nazionale di Napoli dal titolo “La vera storia di Cenerentola”. Il viaggio itinerante per i 390 de Lo Cunto de li cunti, partito a luglio del museo di Capodimonte, ora va avanti con l’evento a Villaricca e la chiusura a Giugliano il 19 settembre.

