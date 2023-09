Ancora sangue tra le mura scolastiche. Nella giornata di oggi, mercoledì 20 settembre, un ragazzo di 15 anni è stato ferito alla gamba con una pugnalata al termine di una lite.

Lite a scuola a Ponticelli, 15enne accoltellato da un compagno di classe

I fatti sono accaduti nelle aule del istituto tecnico industriale Marie Curie del quartiere Ponticelli. Lo studente è stato trasportato nel vicino ospedale del Mare, dove gli sono stati applicati due punti di sutura. Sul posto è giunta la polizia di Stato. Il ragazzo ha riferito di essere stato colpito con un coltellino da un compagno di classe. Sulla vicenda sono ancora in corso accertamenti da parte degli investigatori.

Il precedente

Un episodio simile accadde nel maggio 2022 nella scuola media Marino Guarano di via delle Magnolie, a Melito, quartiere dell’area a nord di Napoli. Un 12enne fu accoltellato da un compagno di classe, sotto gli occhi attoniti degli altri alunni, sempre dopo una lite per futili motivi. Anche in quel caso, fortunatamente, non ci furono gravi conseguenze fisiche per il giovane.