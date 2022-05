E’ sotto choc la città di Melito per quanto accaduto oggi pomeriggio alla scuola media Marino Guarano di via delle Magnolie. Un 12enne è stato accoltellato da un compagno di classe, sotto gli occhi attoniti degli altri alunni. Il ragazzino è ricoverato in ospedale in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’increscioso episodio indagano i carabinieri della locale Tenenza. Il sindaco, Luciano Mottola, afferma che “i colpevoli saranno individuati e inchiodati al loro responsabilità”.

Melito, 12enne accoltellato in classe: è in ospedale

Erano da poco passate le 14 quando all’interno di una terza media è successo l’irreparabile: per motivi da chiarire, un bisticcio tra due compagni è degenerato in violenza. Uno dei due ha estratto un’arma da taglio e ha colpito al fianco il coetaneo ferendolo a sangue. Nei secondi immediatamente successivi è intervenuta la docente, non è chiaro se presente al momento dell’aggressione o temporaneamente assente.

Una foto, scattata da un alunno della classe, mostra il 12enne con una vistosa ferita al fianco che stringe le mani della professoressa, forse nel tentativo di reggersi in piedi. Poco dopo è sopraggiunta l’ambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale Santobono di Napoli in codice giallo. Al vaglio dei militari dell’Arma adesso la posizione del minorenne, ma anche dell’insegnante. L’episodio ha destato grande allarme sui social e in particolare sui gruppi WhatsApp delle mamme, molte delle quali preoccupate per i propri figli.

Il commento del sindaco

“Per fortuna le sue condizioni (del bambino, ndr) non destano preoccupazione – spiega Luciano Mottola -, ma a destare preoccupazione è quanto accaduto all’interno di quello che dovrebbe essere un mondo ovattato, come quello della scuola, e che invece tiene in ansia centinaia di genitori per il verificarsi di episodi, come questo, che non dovrebbero mai accadere. Mi sono messo immediatamente in contatto con la dirigente scolastica, che ha già provveduto a sporgere formale denuncia. Domani è stato, inoltre, convocato un consiglio di istituto straordinario per discutere dell’inaudito atto di violenza a cui ho già chiesto di poter partecipare”.

Il primo cittadino poi chiosa: “Insomma, un pessimo inizio di pomeriggio, ma con la certezza che la verità verrà fuori e che i colpevoli di un qualcosa che non dovrebbe mai accadere, in particolar modo all’interno di una scuola, saranno inchiodati alle proprie responsabilità. Da parte nostra andremo fino in fondo ed annuncio che qualora la vicenda dovesse avere un proseguo processuale, il Comune di Melito si costituirà parte civile per tutelare gli studenti melitesi, i loro genitori ed in generale l’intera comunità”.