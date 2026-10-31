Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda di Giancarlo Polverino, il 48enne del quartiere Ponticelli Napoli conosciuto anche sui social come tiktoker, di cui si erano perse le tracce mercoledì 28 ottobre. L’uomo è stato ritrovato dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, intorno alla mezzanotte.

Lieto fine per il tiktoker scomparso da Ponticelli: è stato ritrovato in stazione

Polverino si era allontanato dalla sua abitazione nel quartiere a est del capoluogo, lasciando a casa il telefono cellulare e i documenti. La famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva lanciato numerosi appelli sui social e allertato le forze dell’ordine. In particolare, si sono attivati i fratelli Francesco e Rosa, che hanno chiesto fin da subito, a gran voce, di trasmettere ogni informazione utile.

Al momento del ritrovamento, il 48enne appariva in stato confusionale, ma le sue condizioni generali sono risultate buone. Gli agenti hanno avvisato i familiari, che hanno potuto finalmente riabbracciarlo. Dopo due giorni di apprensione, la vicenda si è conclusa positivamente.