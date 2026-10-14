Controlli a tappeto nelle attività a Ponticelli: scoperti lavoratori in nero e allacci abusivi

Controlli a tappeto nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove la Polizia di Stato, insieme ad altri enti, ha riscontrato numerose irregolarità all’interno di tre attività commerciali. Dall’occupazione abusiva di suolo pubblico agli allacci elettrici illegali, fino alla presenza di lavoratori senza regolare contratto: il bilancio dell’operazione è di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 20mila euro.

Ponticelli, controlli in tre attività commerciali: scoperte numerose irregolarità

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Ponticelli, con il supporto della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e del personale di Enel Energia, hanno effettuato una serie di verifiche presso tre esercizi commerciali del quartiere.

Durante le ispezioni sono emerse diverse violazioni, riguardanti sia la gestione delle attività sia il rispetto delle normative sul lavoro, sulla sicurezza e sull’ambiente.

In particolare, gli operatori hanno accertato occupazioni abusive di suolo pubblico, allacci irregolari alla rete elettrica e violazioni delle disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta differenziata.

Lavoratori senza contratto e violazioni sulla sicurezza: sanzioni per oltre 20mila euro

Le verifiche hanno inoltre portato alla scoperta di lavoratori impiegati senza un regolare contratto di lavoro, oltre a irregolarità riguardanti gli obblighi sanitari nei confronti dei dipendenti e la mancata formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Al termine dell’operazione, per le violazioni riscontrate, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 20mila euro.

L’attività di controllo ha così fatto emergere diverse criticità in materia di regolarità del lavoro, sicurezza e rispetto delle normative ambientali all’interno delle attività commerciali ispezionate nel quartiere Ponticelli.