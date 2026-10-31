Massimiliano Allegri mette in guardia il Napoli alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma domani, domenica 1° novembre, alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico azzurro ha invitato i suoi a non sottovalutare i bianconeri, reduci da un momento difficile.

“La Juventus difficilmente muore”, ha sottolineato il grande ex della gara.

Il Napoli va a Torino, Allegri avverte: “Troveremo una Juventus arrabbiata”

Il toscano ricorda come la squadra di Luciano Spalletti sia stata costruita per competere nelle prime quattro posizioni. “Troveremo una squadra ferita e arrabbiata“, ha avvertito, chiedendo ai suoi una prestazione di alto livello sul piano tecnico e fisico.

Dopo il successo per 4-1 sul campo del Monza, l’allenatore chiede continuità e maggiore equilibrio. Il Napoli ha ritrovato efficacia offensiva, ma continua a concedere troppo agli avversari. “Bisogna stare zitti e lavorare”, è il messaggio del tecnico, che considera prioritario recuperare terreno in classifica.

Allegri ha anche ridimensionato il peso della rivalità con la Juventus: vincere uno scontro diretto non basta, se non si raggiungono gli obiettivi stagionali, a partire dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Le condizioni di Rrahmani e Anguissa

Restano da valutare le condizioni di Rrahmani e Anguissa, entrambi alle prese con problemi influenzali. Se il difensore non dovesse recuperare, spazio a uno tra Beukema e Marianucci. Più lungo lo stop di Lobotka, il cui rientro è previsto tra sei o sette settimane. Per Allegri sarà una sfida particolare contro la squadra allenata per dieci anni, ma il tecnico non sarà in panchina a causa della squalifica di due giornate rimediata dopo Napoli-Roma.