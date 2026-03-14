Licola, donna ritrovata carbonizzata in una villetta

Tragedia nella zona di Licola, nel territorio di Pozzuoli, dove una donna di 65 anni, Teresa Siano, ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Il corpo della vittima è stato rinvenuto carbonizzato all’interno della villetta situata in via Cuma Licola.

Come anticipa il Mattino, al momento dell’accaduto la donna si trovava da sola in casa, mentre il marito era all’esterno dell’abitazione, nel giardino della proprietà. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Una volta domato il rogo, all’interno della casa è stato scoperto il corpo senza vita della 65enne.

Presenti anche gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, coordinati dal vicequestore Raffaele Esposito, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nella camera da letto quando, per cause ancora da determinare, sarebbe stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno ora lavorando per comprendere l’origine dell’incendio e verificare cosa possa aver innescato il rogo.