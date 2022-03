Dureranno circa 7 mesi i lavori in zona Colonne tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano. E’ partito infatti il cantiere gestito dall’Eav per la realizzazione del nuovo collettore fognario. L’amministrazione comunale melitese, con la comandante Antonia Napolano che guida la Polizia Municipale, ha predisposto un piano traffico per provare a ridurre i disagi alla viabilità con segnali, avvisi e percorsi alternativi.

Lavori zona Colonne, parla il sindaco di Melito Luciano Mottola

Il primo cittadino di Melito ringrazia anche la commissione straordinaria di Sant’Antimo per il supporto con la segnaletica stradale ma chiede maggiore collaborazione al comune di Giugliano. “I veicoli potrebbero essere avvisati e deviati già a partire dalla zona di San Nicola” dice il sindaco di Melito. L’opera, sottolinea Luciano Mottola, dovrebbe poi eliminare il problema dei miasmi per i quali da anni finisce sotto accusa Il Ruspante, l’azienda di via Colonne di si occupa della macellazione di polli.

VIDEO: