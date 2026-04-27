Lavori alla rete idrica, via Giugliano-Mugnano verso la riapertura dopo stop di una settimana

Dovrebbe riaprire entro questa sera l’incrocio tra via Giugliano-Mugnano, chiuso ormai da circa una settimana per lavori alla rete idrica nel territorio di Giugliano, dove è stata installata una nuova valvola.

In questi giorni non sono mancati disagi alla circolazione, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’arteria che collega la Circumvallazione esterna con la zona della Madonna delle Grazie, costretto a percorsi alternativi e rallentamenti. Gli operai sono ancora al lavoro per completare gli interventi, ma salvo imprevisti o ulteriori complicazioni, dalla serata di oggi dovrebbe essere ripristinato il regolare transito dei veicoli.