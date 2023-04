Blitz di Polizia, Finanza e Polizia Locale del Comune di Napoli nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Le forze dell’ordine hanno effettuato servizio di controllo straordinario dove hanno individuato alcuni punti dove avveniva lo spaccio della droga e sanzionato diverse attività commerciali.

Lavoratori in nero e spaccio di droga: blitz nei quartieri di Napoli

Nel corso dell’attività sono state identificate 162 persone, controllati 85 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa. Sono stati poi controllati 8 esercizi commerciali, di cui tre sanzionati per mancata emissione di scontrini fiscali, mentre in altri due è stata riscontrata la presenza di 5 lavoratori non assunti regolarmente.

Poliziotti e finanzieri i hanno effettuato anche un controllo presso due edifici di via Serino ed hanno rinvenuto, nel primo, 5 pezzi del peso di circa 420 grammi di hashish e un involucro contenente circa un grammo di marijuana mentre, nel secondo, altri 5 pezzi di hashish del peso di circa 321 grammi e due buste contenenti complessivamente circa 42 grammi di cocaina. Infine, sono state rinvenute in via Villa San Giovanni 7 dosi contenenti circa 2,5 grammi di cocaina, una centralina di un’auto ed una chiave universale per motocicli.