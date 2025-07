Due arresti nel giro di pochi giorni tra Villaricca e Mugnano. Un uomo di 60 anni e il genero di 30 sono finiti nei guai con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di suocero e genero.

Droga in “famiglia”: misure cautelari per genero e suocero tra Villaricca e Mugnano

Il primo a finire in manette è stato il suocero, arrestato dieci giorni fa mentre stava uscendo di casa. I carabinieri lo hanno fermato e trovato in possesso di cocaina e hashish nascosti nella sua auto. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di circa 80 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento.

Pochi giorni dopo, è stato arrestato anche il genero, un 30enne che secondo gli inquirenti gestiva una vera e propria piazza di spaccio casalinga tra Villaricca e Mugnano. I clienti si recavano direttamente a casa sua per acquistare la droga. È stato colto in flagranza con diverse dosi di cocaina e hashish già pronte per la vendita, oltre a sostanze da taglio e materiale per il confezionamento. Per lui è scattato il divieto di dimora nel comune, mentre il suocero è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri coinvolti e chiarire l’organizzazione della rete di spaccio.