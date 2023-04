L’Antica Pizzeria Da Michele apre ad Aversa. Si tratta della sua terza sede in Campania, nonché la prima nel Casertano. L’inaugurazione è fissata per il prossimo 14 aprile, in Viale Europa, 318.

L’Antica Pizzeria da Michele apre ad Aversa: sede e data di inaugurazione

Il design della nuova pizzeria richiama la casa madre di Napoli e la più recente a Salerno, con il verde e bianco scelti come colori preponderanti degli interni. “Il menù offre le pizze classiche della tradizione della sede di via Sersale a Napoli, ovvero margherita normale e doppia mozzarella, marinara e cosacca”, si legge sul sito del locale in cui nel 2010 si girò una scena di “Mangia, Prega e Ama”, con Julia Roberts.

Il menu

Nel menù anche pizze speciali e tipiche della tradizione partenopea. “E, ancora, la margherita con mozzarella di bufala, la diavola con salame piccante, la salsiccia e friarielli, la provola e pepe, il ripieno al forno, la pizza fritta e una special, che cambia ogni mese. Il menù andrà poi ad arricchirsi con gli antipasti tipici della tradizione napoletana e i dolci”, fanno sapere dall’Antica Pizzeria da Michele.

“Tra le bibite, degna di nota è la presenza di una birra e di un vino brandizzati ‘l’Antica Pizzeria da Michele’ creati, rispettivamente, dalle aziende KBirr e Martusciello. Gli ingredienti sono, come in tutte le sedi, gli stessi utilizzati a Napoli da anni: farina del Mulino Caputo, fior di latte Fior d’Agerola, olio Fratelli Masturzo e pomodori Solea”, concludono.