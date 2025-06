Aversa, spazio alle eccellenze enogastronomiche del territorio: al via venerdì “Normanni Wine & Food Fest”

Aversa. Dal 6 all’ 8 giugno presso lo Zodiaco Sporting Hub di Aversa si terrà la seconda edizione del “Normanni Wine & Food Fest”, un evento straordinario che celebra l’arte e la passione della tradizione enogastronomica di Aversa.

Questa iniziativa, promossa dall’ Associazione ECAN (Eventi Cultura Aversa Normanna), si conferma un appuntamento imperdibile, pensato per accogliere non solo gli operatori del settore, ma soprattutto il grande pubblico. Rappresenta una festa del gusto e della convivialità, un’occasione unica per immergersi e promuovere le eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio, in un contesto di aggregazione, scambio culturale e innovazione.

L’evento si sviluppa attraverso un percorso ricco di esperienze: degustazioni guidate, workshop, masterclass, concerti musicali e incontri informali accompagneranno i visitatori in un viaggio nel mondo dei sapori autentici, dove ogni sorso e ogni piatto racconta la storia della tradizione locale.

“Il nostro impegno è trasformare ogni assaggio in un viaggio attraverso secoli di storia enologica e gastronomica – afferma Luca Serpico il Presidente della ECAN. – presso le aree di degustazione, sarà possibile assaporare una vasta selezione di vini, partendo dal caratteristico vino Asprinio aversano, guidati da esperti sommelier che condivideranno segreti e aneddoti legati a queste prelibatezze locali. Il “Normanni Wine & Food Fest”, però, non si limita solo al vino, ma intende proporre una esplorazione di tutti i sapori distintivi della tradizione aversana esaltandone l’eccellenza. Dall’oro bianco della mozzarella alla caratteristica “polacca”, fino alla maestria artigianale del tortano, ogni boccone racconta la storia e l’amore che caratterizzano la cucina locale. Una kermesse che si configura come un vero e proprio punto d’incontro per intere famiglie, appassionati e curiosi di ogni età. È l’occasione ideale per immergersi in un’atmosfera conviviale, scoprire attraverso degustazioni e momenti formativi come tradizione e innovazione possano convivere in armonia, e condividere la passione per il gusto e la cultura locale. Un’esperienza unica, dove il passato si fonde con il presente in ogni sorso e ad ogni morso.”

COMUNICATO STAMPA