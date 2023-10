Un vasto incendio è scoppiato ieri sera, attorno alle 22, a Lago Patria, nei pressi del parco archeologico di Liternum.

Lago Patria, incendio nei pressi del parco Liternum: vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenuti, allertati dai residenti, i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Per fortuna le lingue di fuoco non hanno lambito gli scavi archeologici. A bruciare sterpaglie e vegetazione. Al momento, però, non si esclude alcuna pista.

. Sul luogo dell’incendio è accorso anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che si è assicurato che le fiamme non abbiano raggiunto e danneggiato gli scavi di Liternum dove da giorni sono in corso lavori volti alla riqualificazione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio artistico della città di Giugliano.

Oltre al primo cittadino, erano presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Matteo Alborghetti: i militari hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso per capire dinamica e ricostruire le cause del rogo di ieri sera.