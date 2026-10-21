Furto nella notte a Lago Patria, dove alcuni malviventi hanno preso di mira il negozio di detersivi e casalinghi “Opportunity”. Dopo aver forzato l’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’attività commerciale di via Staffetta, portando via denaro e merce.

Lago Patria, colpo nella notte al negozio “Opportunity”: serranda divelta, rubati soldi e merce

Secondo quanto segnalato da Manuel Ruggiero (Nessuno Tocchi Ippocrate), i responsabili hanno agito rapidamente, riuscendo a divellere la serranda e a fare irruzione all’interno del locale. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro il negozio, impossessandosi di contanti e diversi prodotti presenti nell’attività.

Un’azione fulminea, al termine della quale i malviventi sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il valore complessivo della refurtiva è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno infatti esaminando le immagini registrate, alla ricerca di elementi utili per individuare i responsabili e ricostruire le fasi del furto. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo.

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