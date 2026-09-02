Lago Patria, colpo alla gioielleria “Stone Gioielli”: malviventi svaligiano il negozio

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Torna la criminalità in azione a Giugliano: ignoti questa notte, poco prima delle 2, si sono introdotti all’interno di “Stone Gioielli” in via Lago Patria e hanno svuotato le vetrine dell’attività commerciale portando via gioielli e preziosi per un valore di circa 80mila euro.

Lago Patria, colpo alla gioielleria “Stone Gioielli”: malviventi svuotano il negozio

 

Ad agire cinque persone a bordo di una Merceders. I primi ad accorgersi del raid in corso sono stati i residenti, svegliati nel cuore della notte dal baccano e dal rumore di un flex che i componenti della banda hanno usato per forzare l’ingresso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varcaturo. I militari sarebbero lanciati anche all’inseguimento dell’auto dei malfattori che però si sono guadagnati la fuga con l’aiuto di alcuni estintori.

Gli uomini della Benemerita intanto hanno avviato intanto le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza pe ricostruire dinamica e risalire all’identità dei cinque malfattori. Disperazione per i giovani titolari, due imprenditori di Castel Volturno che hanno pubblicato le immagini del raid sulle loro pagine social. “Questo quel che rimane dei nostri sacrifici”, hanno scritto.

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