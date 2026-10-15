Ruba 400 euro di cialde di caffè al supermercato: arrestato 49enne a Monteruscello

Un furto insolito, con un bottino dal valore di circa 400 euro, quello scoperto dai carabinieri della stazione di Monteruscello, che hanno arrestato un uomo di 49 anni con l’accusa di furto aggravato. A finire in manette è stato Mario Frenna, 49enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, fermato dai militari nei pressi del supermercato Mister Risparmio, situato in via Monteruscello, nel territorio di Pozzuoli.

Il controllo e la scoperta della merce rubata

Durante un controllo, i carabinieri hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, trovandolo in possesso di numerose confezioni di cialde di caffè. Una quantità tale da insospettire i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti per ricostruirne la provenienza. Le verifiche hanno permesso di accertare che la merce, del valore complessivo di circa 400 euro, era stata sottratta poco prima dal vicino supermercato.

L’ipotesi della rivendita sul mercato nero

Resta da chiarire quale fosse la destinazione delle confezioni di caffè rubate. Tra le ipotesi, non confermate dagli investigatori, quella di un furto su commissione oppure di una successiva rivendita attraverso canali illegali. Il valore del bottino e la particolare tipologia di merce rendono l’episodio singolare, anche se non sono emersi elementi sufficienti per stabilire se dietro il furto vi fosse un’attività organizzata di ricettazione. Al termine degli accertamenti, per il 49enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.