Giugliano. Allarme furti a Lago Patria, Caputo:”Porterò questa emergenza all’attenzione del Governo”

“Sono stato a Lago Patria e ho ascoltato amici, imprese e residenti raccontare una realtà che tanti di noi neppure immaginano. Furti, tentativi di intrusione, auto sospette e segnalazioni continue. La paura è entrata nella vita quotidiana delle famiglie”. Lo afferma Nicola Caputo, esponente di Forza Italia.

“Ottocento nuclei si sono riuniti in una chat per scambiarsi informazioni, segnalare situazioni sospette e collaborare. Una rete nata dal bisogno di sentirsi più sicuri. La loro iniziativa merita rispetto. Ma ottocento famiglie costrette ad auto organizzarsi rappresentano un segnale che lo Stato non deve ignorare”.

“Le forze dell’ordine moltiplicano ogni giorno gli sforzi, ma uomini e mezzi non bastano. Servono più agenti, pattuglie nelle ore critiche, controlli capillari, videosorveglianza e un coordinamento costante tra forze dell’ordine, istituzioni locali e cittadini”.

“Porterò questa emergenza all’attenzione del Governo, anche mediante il gruppo politico. Chiederò interventi strutturali, non misure limitate ai tre mesi dell’emergenza. Giugliano e Lago Patria non sono terra di nessuno. Lo Stato deve occuparsi di questi territori facendo avvertire la propria presenza. E lo deve fare prima possibile!”, conclude Caputo.

COMUNICATO STAMPA