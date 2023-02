Un ladro di 42 anni, Albert K., è stato investito e ucciso tra i caselli di Nocera Inferiore e Sarno sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, in direzione Caserta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo apparteneva a una banda che poco prima aveva messo a segno un colpo in un’abitazione.

Ladro investito e ucciso sull’A30 tra Nocera Inferiore e Sarno

Il 42enne – spiega RTALive – stava attraversando a piedi l’autostrada quando è sopraggiunta una vettura con targa bulgara che l’ha travolto in pieno. Il corpo della vittima è finita sul parabrezza per poi essere scaraventato sotto al guardrail. Nonostante l’immediato intervento del 118, per l’albanese non c’era più niente da fare. Ferito in codice giallo anche il conducente della vettura che l’ha investito per la rottura dei vetri del parabrezza incidentato. Il tragico impatto è avvenuto intorno alle 21.45 in direzione Caserta.

L’ipotesi

Terrificante la scena che si sono trovati dinanzi le forze dell’ordine che hanno chiuso il tratto autostradale per ricostruire la dinamica esatta e ripristinare la carreggiata. Albert K. era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di foto. Ieri sera, secondo una prima ricostruzione, aveva messo a segno un colpo in una casa di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Le ipotesi sono due: o stava guadagnando la fuga a piedi in autostrada, oppure stava raggiungendo dei complici in un luogo stabilito. Sulla vicenda indaga la Polizia Stradale della sottosezione di Nola.