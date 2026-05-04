“La secessione di San Gennaro”: Napoli immaginata come Stato indipendente. Pubblicato il nuovo romanzo di Paolo Trapani

Napoli immaginata come Stato indipendente: il nuovo romanzo di Paolo Trapani accende il dibattito. E se Napoli diventasse una nazione autonoma? È questa l’idea audace al centro del nuovo romanzo “La secessione di San Gennaro” di Paolo Trapani, pubblicato da Giannini Editore nella collana “I Sorsi”.

Un’opera che, tra provocazione e immaginazione, sta attirando l’attenzione di lettori e curiosi. La storia è ambientata in un futuro non troppo distante, in cui Napoli non è più relegata al ruolo di città del Sud, ma si trasforma nel fulcro di uno Stato indipendente. Il cambiamento non arriva attraverso conflitti o violenze, bensì grazie a una spinta culturale e ideale. Tutto nasce da tre studenti universitari che danno vita a un movimento capace di innescare una dichiarazione di indipendenza clamorosa: prende forma così lo “Stato Città di Napoli”.

La secessione di San Gennaro tra ironia e il senso di appartenenza

Trapani costruisce un racconto che mescola ironia e visione politica, affrontando temi profondi come l’identità, il senso di appartenenza e il diritto all’autodeterminazione. Il romanzo si pone come una riflessione: può davvero una comunità, forte della propria storia e cultura, immaginare un percorso di emancipazione civile?

L’autore, napoletano classe 1975 e laureato in Scienze Politiche, non è nuovo a pubblicazioni che intrecciano analisi sociale e passione per il territorio. Nel corso degli anni ha firmato diversi lavori, tra saggi e pamphlet, spesso legati al mondo del calcio e alla realtà partenopea.

Con questo nuovo libro, Paolo Trapani propone una narrazione che va oltre la semplice fantasia: una storia che stimola il confronto e invita a interrogarsi sul futuro di Napoli e sul valore della sua identità.