Addio a Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro della Democrazia Cristiana aveva 86 anni

È morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e storico esponente della Democrazia Cristiana. Si è spento a Roma, presso la clinica Quisisana. A confermare la notizia è stato Gianfranco Rotondi. Figura centrale della politica italiana, Pomicino è stato uno dei protagonisti della corrente andreottiana della Dc, soprattutto a Napoli, città in cui era nato il 3 settembre 1939.

Chi era Paolo Cirino Pomicino

Soprannominato “’O ministro”, Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, è stato per anni uno dei volti più influenti della politica italiana. Prima di intraprendere la carriera politica, aveva esercitato la professione di medico a Napoli.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo, diventando: Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, nel governo De Mita (1988-1989) e nel governo Andreotti (1989-1991)

Il coinvolgimento in Mani Pulite e il ritorno in politica

Nel 1993 fu coinvolto nell’inchiesta Mani Pulite, che segnò profondamente la fine della Prima Repubblica. Dopo anni lontano dalla scena politica, Pomicino tornò nel 2004 con il partito di Clemente Mastella (Popolari Udeur).

Eletto al Parlamento europeo nella circoscrizione Sud, ottenne l’unico seggio conquistato dal partito dopo la rinuncia dello stesso Mastella.

Gli ultimi anni e i problemi di salute

Nel 2005 lasciò l’Udeur e aderì al progetto Democrazia Cristiana per le Autonomie, promosso da Gianfranco Rotondi. Negli anni successivi affrontò seri problemi di salute: nel 2007 fu sottoposto a un delicato trapianto di cuore, dopo un infarto avvenuto nell’estate del 2006.