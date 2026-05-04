Sono arrivate questa mattina le richieste di condanna formulate dal pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Ida Frongillo, nel processo a carico di sei imputati ritenuti legati al clan De Rosa, ritenuto egemone sul territorio di Qualiano.

Qualiano, estorsioni e droga: chieste condanne per presunti affiliati al clan De Rosa

Gli imputati rispondono, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsioni, consumate e tentate, aggravate dal metodo mafioso. Secondo l’accusa, avrebbero fatto leva sulla forza intimidatrice del clan per imporre il racket a imprenditori e commercianti locali.

Queste le richieste di pena: 15 anni per Salvatore Di Palma, 12 anni per Salvatore Di Marino, 6 anni per Nicola Di Palma, 5 anni ciascuno per Ugo De Rosa e Michele Di Palma, e 4 anni per Ercole Antonio. Gli imputati hanno scelto il rito abbreviato davanti al gip Giovanni Vinciguerra, che ha rinviato l’udienza al 3 giugno per le arringhe difensive dei legali Luigi Poziello, Luca Mottola, Ferdinando Letizia, Bruno Carafa, Cesare Amodio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati dal procuratore Nicola Gratteri, il clan avrebbe esercitato un controllo capillare del territorio, costringendo le vittime a pagare per poter lavorare. Parallelamente, l’organizzazione avrebbe gestito piazze di spaccio attive soprattutto a Qualiano, con ramificazioni anche a Villaricca e Giugliano. Le indagini indicano in Salvatore Di Marino e Salvatore Di Palma i promotori del gruppo, impegnati nella pianificazione delle attività estorsive. Alcune attività commerciali sarebbero state utilizzate come punti di incontro, mentre una società edile sarebbe servita per mascherare i pagamenti illeciti. Un’inchiesta che, secondo gli investigatori, rappresenta un duro colpo alla struttura del clan e al suo radicamento sul territorio.