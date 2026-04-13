“Nella morsa delle apparenze”: il libro del Dott. Bravaccino

Quando uno studio medico diventa anche un luogo di ascolto, le storie possono prendere una direzione inaspettata. È accaduto nello studio di nutrizione del dottor Costantino Bravaccino, professionista e imprenditore campano attivo da anni nel campo della salute, della prevenzione e dell’educazione alimentare. Tra una visita e l’altra, emergono confidenze, vissuti, fragilità. Ed è proprio da uno di questi racconti, quello di un paziente, che nasce l’ispirazione per un romanzo intenso e carico di tensione.

Bravaccino, da sempre appassionato di lettura e scrittura, con una costante attenzione anche ai meccanismi delle relazioni umane e dell’immagine pubblica, decide di trasformare quella storia in narrazione. Un lavoro che unisce esperienza professionale e sensibilità personale, dando vita a “Nella morsa delle apparenze”, edito da Saggio Editore.

Al centro del romanzo c’è Claudio. La sua non è una storia autobiografica dell’autore, ma il frutto di una testimonianza reale, rielaborata e resa racconto. Uomo di successo, padre di famiglia, vede la propria vita sgretolarsi quando una relazione segreta viene trascinata alla luce e trasformata in arma: denunce, immagini, messaggi manipolati. La reputazione diventa un peso insostenibile. Inizia così una spirale fatta di processi, indagini e ricatti emotivi, in una lotta serrata per difendere ciò che resta della sua identità e dei suoi affetti.

“Se sei pronto a scendere con me nelle acque, tieni il fiato: non sarà un viaggio tranquillo.” È questo il tono che accompagna il lettore, trascinato in una discesa profonda tra verità e percezione, dove nulla è come sembra.

Un racconto duro, che affonda nelle pieghe più fragili dell’animo umano, dove verità e percezione si confondono e la menzogna può diventare devastante. Una narrazione che colpisce per intensità e ritmo, capace di lasciare il segno e di interrogare sul confine sottile tra amore, manipolazione e giustizia.

Con questo romanzo, Bravaccino si mette alla prova anche come scrittore, portando su carta una storia che nasce dalla realtà ma si fa universale, grazie a una scrittura diretta, empatica, senza sconti.

Il libro è disponibile online sul sito www.cbpharma.it e presso la Libreria Claudio di Piazza Gramsci a Giugliano.