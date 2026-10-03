Casoria, stazione rinnovata ma Piazza Dante resta nel degrado

La stazione ferroviaria di Casoria-Afragola è stata riqualificata, ma all’esterno resta il problema di Piazza Dante. La vasca davanti allo scalo è in condizioni di degrado, con rifiuti e vegetazione trascurata, mentre l’area continua a richiedere interventi di manutenzione e sistemazione.

Stazione di Casoria, RFI ha investito circa 4 milioni

Gli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana hanno riguardato il fabbricato viaggiatori, il sottopasso, le pensiline, i bagni pubblici, i marciapiedi e l’installazione di due nuovi ascensori. Secondo RFI, l’investimento complessivo per la riqualificazione della stazione e l’adeguamento degli impianti è stato di circa 4 milioni di euro.

Piazza Dante, degrado davanti alla stazione

La situazione cambia appena usciti dallo scalo. La vasca presente nella piazza risulta asciutta e utilizzata di fatto come ricettacolo di rifiuti. Anche le aiuole e gli spazi circostanti mostrano segni di scarsa manutenzione.

Il problema riguarda una zona di passaggio quotidiano per pendolari e residenti e una delle principali porte d’ingresso della città.

Nel PUMS interventi previsti sull’area della stazione

Il Piano urbano della mobilità sostenibile individua l’area ferroviaria tra quelle strategiche per la mobilità cittadina e per i collegamenti con Napoli e Afragola. Gli interventi di riqualificazione urbana della piazza, però, restano distinti dalle opere già completate all’interno della stazione.

Resta quindi aperto il tema della sistemazione degli spazi esterni e della manutenzione ordinaria di Piazza Dante, a fronte di una stazione che negli ultimi anni è stata completamente rinnovata.