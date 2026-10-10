Casalnuovo, stazione inaugurata da tre settimane già chiusa per allagamenti

Una stazione ferroviaria inaugurata da poche settimane e già costretta alla chiusura per gli allagamenti. È accaduto a Casalnuovo, dove il maltempo ha provocato infiltrazioni d’acqua nella nuova struttura aperta il 15 settembre. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’acqua ha raggiunto le banchine e i binari, rendendo necessaria la chiusura per ragioni di sicurezza.

Acqua su banchine e binari, disagi per i viaggiatori

Il problema ha colpito una stazione interrata entrata in funzione meno di un mese fa. I pendolari hanno dovuto cercare fermate alternative oppure ricorrere a mezzi propri. L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’affidabilità delle nuove infrastrutture ferroviarie e sulla loro capacità di affrontare eventi meteorologici intensi.

La Filt-Cgil chiede chiarezza

Angelo Lustro, segretario generale della Filt-Cgil Campania, ha chiesto di accertare le cause dell’allagamento e individuare eventuali responsabilità, senza anticipare conclusioni prima degli accertamenti tecnici. Per il sindacato, la realizzazione di opere moderne deve accompagnarsi a verifiche concrete della loro funzionalità anche in condizioni meteorologiche difficili. La vicenda pone interrogativi sui sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, ma non è ancora possibile stabilire quale sia stata la causa tecnica delle infiltrazioni. Saranno necessari chiarimenti da parte dei soggetti responsabili della struttura e della gestione ferroviaria.

La nuova infrastruttura aveva già fatto discutere per la polemica sul nome della stazione di Casalnuovo.

Attesa per le verifiche e la riapertura

La priorità resta il ripristino delle condizioni di sicurezza e il ritorno alla normale fruizione della fermata. Al momento della notizia non è stato comunicato un calendario certo di riapertura: i viaggiatori sono invitati a consultare gli avvisi ufficiali del gestore del servizio prima di mettersi in viaggio.