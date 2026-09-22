Afragola, polemica per il nome della nuova stazione “Casalnuovo”

E’ polemica per il nome della nuova stazione dei treni di Casalnuovo. L’apertura della nuova fermata della tratta Napoli-Cancello sulla linea Napoli Bari, ha scatenato il dibattito sul nome della stazione. La fermata, infatti, pur essendo sul territorio di Afragola, si chiamerà stazione di Casalnuovo. Il progetto della ferrovia costato 1,1 miliardi di euro ospiterà 63 treni regionali da Napoli e da Caserta, creando un vero e proprio snodo strategico per la mobilità ferroviaria.

A sollevare il caso è stato il neo sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, che ha annunciato battaglia per cambiare la denominazione.

La situazione è oggetto di dibattito politico e cittadino.