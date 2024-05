Tornano anche quest’anno i “7 giorni con Maria” di Teleclubitalia. La settimana di dirette in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Pace a Giugliano è ormai parte integrante della festa.

“7 giorni con Maria”, Teleclubitalia sarà in diretta per seguire i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace

Oltre agli appuntamenti canonici dell’intronizzazione e della processione con i voli degli angeli, saranno anche altre iniziative nell’ambito dei festeggiamenti che i telespettatori potranno assistere in tv o sui nostri social.

La prima diretta televisiva è quella delle prove del volo dell’angelo di giovedì 16 maggio. Dalle ore 17.30 sarà possibile vedere i 4 angioletti sorteggiati più la riserva che per la prima volta eseguiranno il volo prima dell’evento ufficiale di lunedì 20 e sabato 25.

Le nostre telecamere seguiranno poi l’intronizzazione della Vergine sabato 18 maggio. Dalle 18.30 in tv e sulla nostra pagina Facebook sarà possibile vedere la Madonna della Pace che lascerà la cappella di via Epitaffio per raggiungere piazza Annunziata dove sarà posizionata sul carro.

Lunedì 20 e sabato 25 maggio

Lunedì 20 e sabato 25 maggio tornano le “12 ore con Maria”, un format ormai consolidato della nostra emittente che tiene a raccontare ogni singolo momento della festa dedicata alla compatrona della terza città della Campania. Collegamenti live dalla processione, i voli degli angeli, approfondimenti e ospiti: tutto questo nel corso della trasmissione che da mattina a sera farà compagnia ai fedeli di Giugliano e non solo. Grazie allo streaming e alla pagina Facebook anche chi vive all’estero avrà modo di vedere e vivere la festa della Madonna della Pace.

Mercoledì 22 maggio e 3 giugno

Mercoledì 22 maggio trasmetteremo in diretta un convegno sulla legalità dalle ore 20 mentre lunedì 3 giugno sarà possibile vedere in tv l’estrazione della lotteria.

“Uno sforzo produttivo importante quello di Teleclubitalia in questi giorni in cui la città onora la sua Madonna della Pace – commenta il direttore dell’emittente Giovanni Francesco Russo -. La squadra al completo, composta da varie professionalità giornalistiche e tecniche, offrirà un servizio ai telespettatori degno di emittenti blasonate. Siamo contenti di poter essere d’aiuto a chi non può vivere la festa perché allettato, ospedalizzato o lontano dalla propria città. Il nostro è un modo di fare comunità e far riscoprire quell’identità che per molti versi Giugliano ha perduto”.