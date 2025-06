La Madonna della Pace in processione in mare sul litorale della fascia costiera

Il simulacro della Madonna della Pace in mare per una nuova pagina di tradizione e devozione. In serata la statua di Maria è stata fatta salire su di una imbarcazione dalla costa antistante piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare. Tantissimi i fedeli, soprattutto della fascia costiera, hanno partecipato a questo momento storico. E’ infatti, la prima volta che la Vergine viene portata in processione sulle spiagge del giuglianese. La Zingarella, accompagnata da Don Luigi Pugliese, rettore del Santuario dell’Annunziata e dal Priore Agostino Palma, ha attraversato il litorale, mentre sulla spiaggia tantissime persone l’hanno omaggiata con canti e preghiere. L’imbarcazione, poi, è arrivata al lido Sabbia D’argento dove c’è stata la rievocazione storica del ritrovamento della statua in riva al mare trovata dai buoi. Un momento molto toccante come ci racconta Don Luigi Pugliese nel corso della nostra diretta dell’evento. Una nuova pagina di storia che promette di essere la nuova tradizione dei festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Della Pace.