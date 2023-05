La squadra di Sarri batte il Sassuolo e rinvia la festa dello scudetto del Napoli di un giorno. La Lazio si è imposta con il punteggio di 2-0. Gol di Felipe Anderson e Basic. Grazie a questo successo i biancocelesti scavalcano di nuovo la Juventus, che nel pomeriggio di ieri aveva sconfitto 2-1 il Lecce.

La Lazio batte il Sassuolo, scudetto del Napoli rinviato a stasera

Ma adesso cosa serve al Napoli per vincere il tanto atteso scudetto? Dopo il pareggio con la Salernitana, la squadra di Mister Spalletti è salito a 79 punti.

La Lazio con il successo sul Sassuolo è salita a quota 64. Di punti a disposizione ce ne sono ancora 15, dovendosi disputare cinque giornate. Ciò significa che gli azzurri raggiungeranno il traguardo e vinceranno lo scudetto se nel match con l’Udinese, previsto per oggi alle 20 e 45, otterranno almeno un pareggio.

Dove si potrà seguire la partita

Due giorni fa, al del Comitato per la pubblica sicurezza in Prefettura sul match Udinese-Napoli, è stato annunciato che verranno installati 8 maxischermi al Maradona, due per ogni settore. La vendita dei biglietti – già andati soldout – al prezzo simbolico di 5 euro saranno devoluti, in parte, in beneficenza; mentre il resto coprirà le spese sostenute.