Potrebbe esserci una novità importante per tutti i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio italiano: il secondo tempo della sfida tra Napoli e Cagliari, in programma venerdì 23 maggio alle ore 20:45, potrebbe essere trasmesso in chiaro su una rete televisiva nazionale.

Match scudetto Napoli-Cagliari, secondo tempo in chiaro: la richiesta del Prefetto

La partita, potenzialmente decisiva per l’assegnazione dello scudetto 2024-2025, ha un valore sportivo e simbolico tale da spingere le istituzioni locali a richiederne la diffusione gratuita.

La proposta è stata avanzata dal Prefetto Michele Di Bari, che segue da vicino gli aspetti legati alla sicurezza e all’ordine pubblico per un evento che si preannuncia ad altissima intensità emotiva. A conferma dell’importanza dell’incontro, la richiesta è stata discussa oggi durante la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Napoli, con l’intervento dell’assessora Teresa Armato.

La trattativa per la messa in onda gratuita del secondo tempo è tuttora in corso. Tuttavia, si tratta di una questione complessa, legata a doppio filo con i diritti di trasmissione detenuti da Dazn, piattaforma che, al momento, non dispone di un canale televisivo in chiaro. Eventuali accordi, dunque, dovrebbero prevedere una deroga o una collaborazione con altre emittenti.

Il contesto sportivo è di quelli che tengono con il fiato sospeso: il Napoli, primo in classifica, è tallonato dall’Inter con un solo punto di vantaggio. Una situazione molto diversa da quella del 2023, quando il titolo fu virtualmente deciso con settimane di anticipo.

In caso di vittoria del tricolore da parte degli azzurri, è già previsto uno spettacolo gratuito con artisti e cantanti, organizzato dal club partenopeo subito dopo il fischio finale. A seguire, lunedì 26 maggio alle ore 15:00, potrebbe tenersi la celebrazione ufficiale con i giocatori a bordo dei classici bus scoperti sul Lungomare, promossa dal Comune di Napoli.

Resta ora da capire se sarà possibile offrire a tutti gli italiani l’opportunità di seguire in diretta tv, almeno per la seconda metà, una delle partite più emozionanti dell’anno