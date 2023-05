A partire dalle ore 15,30 torna “La grande attesa”, la diretta di Teleclubitalia con Michele Plastino in vista della festa scudetto del Napoli. L’emittente seguirà live tutto quello che accadrà a Napoli città dallo stadio Maradona fino alla conclusione del match Udinese-Napoli, sia in tv, canale 77 del digitale terrestre, che sulla nostra pagina Facebook, che scaricando la nostra app in streaming (app per tutti gli smartphone).

Match decisivo per il Napoli a Udine

Dopo le 36 ore di diretta, tra sabato e domenica, in occasione del match Napoli Salernitana, che hanno siglato il record televisivo per Michele Plastino e Francesco Molaro, torna l’appuntamento in cui la squadra del Napoli con un solo punto potrà, dopo 33 anni, realizzare il sogno scudetto.