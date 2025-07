Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, annuncia con entusiasmo la nomina di Katia Petito a Presidente del circolo di Gioventù Nazionale Giugliano.

Katia Petito è la nuova Presidente di Gioventù Nazionale Giugliano

Fondatrice dell’agenzia di social media KEIPI e da sempre attiva nel territorio, Katia Petito rappresenta una nuova generazione di giovani imprenditori e cittadini impegnati. Candidata al Consiglio comunale di Giugliano per la prima volta nelle scorse elezioni amministrative, ha ottenuto 426 preferenze, risultando la prima dei non eletti, a testimonianza del forte consenso raccolto tra i giovani e non solo.

«Essere chiamata a guidare Gioventù Nazionale a Giugliano è per me un grande onore e una grande responsabilità – dichiara Petito –. Voglio costruire un movimento che dia voce ai giovani della mia città, che li coinvolga, li ascolti e li rappresenti. Credo in un futuro in cui le idee contano più delle appartenenze e dove l’impegno concreto può davvero cambiare le cose».

A pochi giorni dalla nomina, Gioventù Nazionale Giugliano è già al lavoro per la costruzione del nuovo direttivo. Il 29 luglio si è tenuto il primo evento ufficiale del circolo, una serata in memoria del giudice Paolo Borsellino, figura simbolo della lotta alla mafia.

«Parlare di Paolo Borsellino – ha detto Petito durante l’evento – non è solo un esercizio di memoria, ma un atto di responsabilità. È ricordare che ognuno di noi ha il dovere di non voltarsi mai dall’altra parte. A questo evento, però, sento anche il bisogno di dedicare un pensiero profondo e personale a Pasquale Napolitano, un ragazzo che purtroppo oggi non c’è più. Pasquale era gentile, educato, silenzioso e vero. Aveva dentro di sé quella luce rara di chi sceglie il bene, sempre. Forse era troppo buono per questo mondo.

Mi piace pensare che Pasquale viva ancora attraverso ciò che di bello e giusto ci circonda. Perché lui ha continuato a fare del bene anche quando non c’era più. Il suo gesto, la sua umanità, non saranno mai dimenticati. Il nostro primo evento, e tutti i prossimi, sono dedicati a lui».

Con questa nomina, Gioventù Nazionale rafforza la propria presenza a Giugliano e rilancia il suo impegno nel promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale del territorio.

«Ringrazio di cuore chi mi ha sempre appoggiata e ha creduto in me, augurandomi buon lavoro in questo nuovo incarico. In particolare il presidente di Fratelli d’Italia Giugliano in Campania, Emanuele Maria Bifaro, e i consiglieri comunali Francesco Iovinella, Pasquale Ascione e Filomena Lanzaro. Il vostro sostegno è per me importante e motivo di grande responsabilità».

Comunicato stampa