“Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce”, il libro sarà presentato alla Biblioteca Nazionale

Napoli – La Biblioteca Nazionale di Napoli ospiterà, il prossimo 30 aprile alle ore 16.30, presso la Sala Rari, la presentazione del volume “Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce” di Rocco Romeo, edito da Armando De Nigris.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento dedicato alla figura di Stefania Filo Speziale, protagonista della cultura e dell’architettura del Novecento, raccontata attraverso il lavoro dell’autore.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di: Silvia Scipioni, Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli; Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Gennaro Sangiuliano, giornalista ed ex Ministro della Cultura; Giovanni Mensorio, Consigliere regionale della Campania; Maria Iannotti, già Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli

Tra i relatori Francesco Rao (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); Francesca Chiala, artista e attivista; Francesco Pira (Università di Messina); Antonio Amoruso, attore. A moderare l’incontro sarà Marco Aragno, vicedirettore web di Teleclub Italia.

Le conclusioni saranno affidate all’autore Rocco Romeo. L’evento si inserisce nel programma culturale della Biblioteca Nazionale di Napoli, confermando il ruolo dell’istituzione come punto di riferimento per il dibattito culturale e la valorizzazione della memoria storica e artistica.