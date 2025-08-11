L’onda lunga delle polemiche sollevate dai video girato dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza con la tiktoker Rita De Crescenzo travolge anche gli eventi ferragostani di Ischia. Il sindaco Forio ha annullato un evento in programma in una sala bingo il 13 agosto che aveva per protagonista la discussa influencer. Stanislao Verde avrebbe infatti comunicato al titolare del locale di non gradire la partecipazione della tiktoker. Un segnale chiaro: il trash sull’isola verde che attrae ogni anno centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo non è gradito.

Ischia, trash bandito dall’isola. Sindaco annulla evento con la De Crescenzo. Lei: “Vergogna”

La risposta della De Crescenzo non si è fatta attendere: in un video su TikTok, dove conta quasi 2 milioni di follower, l’influencer ha definito la vicenda una “vergogna” e ha chiesto apertamente chi avesse esercitato pressioni per far saltare lo show. Il sindaco Verde ha controreplicato, precisando: “Non si tratta di censura o di una mia opinione personale, ma di tutelare un’identità che Forio ha costruito nel tempo, fondata su storia, cultura e bellezza autentica”. Ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato a lungo per promuovere un’immagine di qualità e non possiamo appoggiare eventi che, a nostro avviso, rischiano di danneggiarla con proposte urlate, effimere o di basso profilo”.

La Tiktoker pochi giorni fa è finita al centro delle polemiche per un video girato nella sede della Regione Campania insieme a Napolitano Store, altra figura controversa dei social. I due inscenano un siparietto nell’ufficio di Pasquale Di Fenza, consigliere regionale di Azione. Un filmato che ha fatto presto il giro del web scatenando indignazione bipartisan, al punto da spingere il segretario nazionale del partito, Carlo Calenda, a intervenire in prima persona e a espellere Di Fenza dal partito. A pochi giorni dal caso mediatico esploso in regione, arriva adesso la decisione del sindaco di Forio di annullare un evento con la stessa De Crescenzo. La politica dichiara la guerra al trash.