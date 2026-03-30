Giugliano, l’opposizione si scaglia contro l’ex sindaco Pirozzi

Scoppia la polemica politica sull’EDA Napoli 2, l’Ente d’Ambito per la gestione dei rifiuti, a sollevare il polverone con un durissimo comunicato stampa i coordinamenti territoriali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Vivere Giugliano e Futuro Nazionale.

Giugliano, l’opposizione si scaglia contro l’ex sindaco Nicola Pirozzi

Secondo i firmatari del comunicato, a Giugliano si starebbe delineando una situazione definita “città bicefala”, con la presenza di un “sindaco istituzionale” e di un “sindaco della monnezza”. Al centro delle critiche la figura di Nicola Pirozzi, ex sindaco di Giugliano, riconfermato alla guida dell’EDA NA2 nonostante non ricopra più la carica di primo cittadino.

Il punto più contestato riguarda una recente modifica dello statuto dell’ente, che prevederebbe per la prima volta un compenso economico per il presidente, incarico che fino ad oggi era svolto senza retribuzione. Secondo quanto dicono i firmatari, lo stipendio sarà equiparato a quello del sindaco del Comune più popoloso dell’ambito. Una scelta che, secondo l’opposizione, coinciderebbe di fatto con l’indennità percepita dallo stesso Pirozzi quando era sindaco di Giugliano.

I coordinamenti territoriali parlano apertamente di una “operazione di palazzo”, accusando la governance dell’ente di piegare le regole a esigenze politiche e personali. Nel mirino anche il rischio di ricadute economiche sui cittadini, con il timore di possibili aumenti della Tari. “Quando le istituzioni diventano strumenti per garantire posizioni e stipendi – si legge nella nota – si perde il senso del servizio pubblico”.

Comunicato stampa