Salpa con un’imbarcazione sottoposta a sequestro e scappa alla vista delle motovedette della Polizia. Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne napoletano, di professione ingegnere, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento di beni dello Stato, violazione dei sigilli e inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Ischia, salpa con barca sottoposta a sequestro e scappa dalla Polizia: arrestato ingegnere 37enne

L’episodio è avvenuto nello specchio d’acqua della baia di San Francesco, a Forio d’Ischia, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Mare, insieme al personale della Capitaneria di Porto, erano impegnati in un servizio di vigilanza costiera. La segnalazione riguardava un’imbarcazione sottoposta a sequestro amministrativo che, nonostante il provvedimento, aveva lasciato gli ormeggi e si dirigeva verso il largo.

Alla vista dei mezzi della Polizia e della Guardia Costiera, il 37enne ha ignorato i ripetuti ordini di alt, proseguendo a velocità sostenuta. Durante l’inseguimento, la barca ha urtato uno degli acquascooter della polizia, facendo cadere in acqua un agente, poi trasportato all’ospedale Rizzoli per le cure del caso. Il fuggitivo è stato infine bloccato e l’imbarcazione nuovamente posta sotto sequestro. Per lui sono scattate le manette, mentre l’agente ferito è stato medicato e non sarebbe in pericolo di vita.