Marano, massacrato di botte e lasciato in strada: 28enne in fin di vita, caccia agli aggressori

Un giovane di 28 anni, originario della Papua Nuova Guinea, è stato trovato privo di sensi in via San Marco a Marano, con diversi traumi compatibili con una violenta aggressione.

Marano, massacrato di botte: trovato incosciente in strada

L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza del ragazzo riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, riscontrando condizioni critiche. Il 28enne è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano. Vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Pozzuoli, dove il giovane è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Indagini dei Carabinieri

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della sezione operativa di Marano. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili. Non si esclude alcuna pista, mentre si cercano testimoni e si analizzano eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.