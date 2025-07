Attimi di tensione questa notte, intorno alle 4:00, in Corso Vittoria Colonna, nel cuore dell’isola, all’angolo con Via Gianturco, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ischia sono intervenuti per una segnalazione di rissa in corso.

Ischia, maxi-rissa su corso Colonna tra giovanissimi: denunciati quattro minorenni

Sul posto, i militari hanno trovato quattro giovani — tutti minorenni, tra i 15 e i 16 anni — che si colpivano violentemente con calci, pugni e schiaffi. L’episodio si è verificato nei pressi di una discoteca, ma le cause della lite restano ancora da chiarire.

I ragazzi sono stati denunciati per rissa e lesioni personali. Uno di loro, un 15enne, ha riportato ferite lievi alla testa e alle gambe, ed è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno, con una prognosi di cinque giorni. Dopo l’identificazione, tutti i minori sono stati affidati alle rispettive famiglie. Per loro sarà proposta l’applicazione del provvedimento amministrativo DACUR, il cosiddetto “Daspo urbano”, che prevede il divieto di accesso a determinate aree o locali pubblici.