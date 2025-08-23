Una piccola striscia di nastro isolante bianco per trasformare la “E” di una targa in una “F”.

Ischia. Eludere le ZTL trasformando in F una E. Trucco svelato, 24enne denunciata

È il trucco, tanto semplice quanto ingenuo, escogitato da una 24enne ischitana per tentare di ingannare le telecamere delle zone a traffico limitato e le forze dell’ordine. Il piano, però, non ha funzionato: la donna è stata denunciata per uso di targhe manomesse e falsità materiale.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno portato a diverse denunce. Un uomo di 30 anni, incensurato, è stato sorpreso con un coltello nello zaino nei pressi del porto commerciale: dovrà rispondere di porto ingiustificato di arma.

Nel frattempo, un 46enne albanese è stato fermato mentre estraeva benzina dai serbatoi di alcuni scooter per travasarla in bottiglie di plastica. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.

Non sono mancate ispezioni nelle case vacanze e nei b&b. A Casamicciola due titolari sono stati denunciati per non aver comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di alcuni ospiti, come previsto dalla normativa vigente.