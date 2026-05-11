Furti e droga tra Ischia e Procida: stretta dei carabinieri, un arresto e due denunciati

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia tra Ischia e Procida. Il bilancio delle operazioni, scattate alle prime luci dell’alba, conta 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate. Due le persone denunciate, mentre un giovane è stato arrestato per droga.

Ruba una e-bike nel giorno del compleanno: denunciato 65enne

Tra i denunciati figura un uomo di 65 anni, incensurato, accusato di furto aggravato. Proprio nel giorno del suo compleanno, l’uomo sarebbe stato identificato dai carabinieri come autore del furto di una e-bike. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, visionate dai militari dopo la denuncia del proprietario del mezzo. I filmati hanno consentito di risalire rapidamente al presunto responsabile, successivamente deferito all’autorità giudiziaria.

Furto di portafoglio a Procida: denunciato un 43enne

Stesso destino anche per un 43enne, anch’egli incensurato, denunciato per aver rubato un portafoglio all’interno di un distributore di carburante a Procida. Anche in questo caso gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di individuare il presunto autore del furto, denunciato in stato di libertà.

Arrestato al porto di Ischia con cocaina nascosta nelle sigarette

Nel corso dei controlli è scattato anche un arresto. In manette è finito un 25enne fermato nel porto di Ischia durante le attività di verifica dei carabinieri. Il giovane è stato trovato in possesso di 5,5 grammi di cocaina nascosti nel fondo di un pacchetto di sigarette. La droga è stata sequestrata e per il 25enne sono scattate immediatamente le manette. Dopo l’arresto il giovane è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.